남부대-광주 동구자원봉사센터, 아동 복지 증진 '맞손'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 남부대학교 지역아동센터 광주지원단(단장 최강님)과 광주광역시 동구자원봉사센터가 지역 아동 복지 증진에 손을 맞잡았다.

27일 남부대에 따르면 전날 두 기관은 지역 아동·청소년들의 건강하고 행복한 성장을 위해 ▲복지 증진을 위한 상호 협력 ▲민간 사회복지 자원과의 연계 협력 ▲지역아동센터 현장에 대한 봉사 및 교육 활동 연계 및 지원 ▲상호 발전을 위한 다양한 교류 및 사업 진행에 따른 협력 등의 내용으로 협약을 체결했다.

최강님 단장은 “아동의 행복을 최우선으로 하는 지역아동센터를 지원하는 지원단으로서 동구자원봉사센터와 적극적인 협력을 통해 지역 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 지역아동센터 광주지원단은 마을 내에서 아이들의 돌봄과 교육의 중추적인 역할을 하는 지역아동센터와 함께하고 있다. 주변에 돌봄이 필요한 아이들이 있다면 집 가까운 곳에 있는 지역아동센터에 문의하거나 지역아동센터 광주지원단으로 문의하면 된다.

