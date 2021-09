[2022 수시]인하대, 전형 일정 안겹치면 중복지원 가능

인하대학교는 2022학년도 수시모집에서 전체 모집인원(3922명)중 68.1%인 2672명(68.1%)을 선발한다. 선발방식은 전반적으로 지난해 입시 기조를 유지한다. 올해는 전형 일정이 중복되지 않는 한 모든 전형에 중복지원이 가능하다.

학생부종합전형 중 인하미래인재 전형은 그대로 유지되고, 지난해 운영하던 학교장추천 전형이 인하참인재 전형으로 변경됐다. 지난해와 달리 학교장 추천 없이 자유롭게 지원할 수 있다. 미래인재는 1단계 서류 평가 70%, 2단계 면접 평가 30%로 선발하고, 참인재는 서류 평가 100%다. 미래인재는 전공 관련 활동이 우수한 학생이, 참인재는 기초 학업능력이 우수한 학생이 지원하면 합격 가능성을 높일 수 있다.

지역균형 전형인 학생부교과(지역추천인재) 전형은 교과 100%로 선발한다. 수능최저학력기준을 적용한다. 학교장 추천 전형으로 운영하며, 추천인원은 계열 구분 없이 고교당 7명이다. 수능최저학력기준도 완화됐다. 특히 수도권 소재 대학의 교과 전형 선발 인원이 확대 됐고, 추천인원 제한이 있어 경쟁률이 낮아질 가능성도 있다.

논술전형은 논술 70%에 교과 30%를 일괄합산하는 방식이다. 올해 485명을 선발하는데, 수도권 대학 중 인하대는 논술전형 선발 비율이 높은 편이다. 자연계 수리논술 출제범위가 달라졌다. 기하·확률과 통계 과목을 출제범위에서 제외했다. 입학처 홈페이지에서 기출문제를 풀어보고 출제범위도 분석해볼 수 있다. 수시 원서접수는 9월10일부터 14일까지다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr