한미연합훈련 종료에도 남북통신선 묵묵부답

[아시아경제 양낙규 군사전문기자, 이지은 기자]한미연합훈련이 끝났지만 남북 정기통화가 여전히 되지 않고 있다. 북측에서 일방적으로 응답하지 않는 것이다.

27일 통일부와 국방부에 따르면 이날 오전 9시 남북공동연락사무소를 통한 남측의 정기통화는 물론 동·서해지구 군 통신선도 연결이 되지 않고 있다. 남북 통신선이 연락이 끊긴지 18일째다.

북한은 지난달 27일 13개월 만에 남북 통신선을 전격 복원하고 2주간은 연락사무소와 군 통신선을 통해 남측과 오전·오후 정기통화를 진행했지만, 한미연합훈련 사전연습이 시작된 지난 10일 오후부터 다시 정기통화에 응하지 않고 있다.

우리 정부는 북측이 다시 통신을 연결할 가능성도 배제하지 않고 있다. 실제 북한은 지난 2009년 3월 9일 한미 합동 '키리졸브' 훈련 당시 일방적으로 군 통신선을 단절하고 개성공단으로 가는 경의선 육로 통행도 차단했다가 훈련이 끝난 다음 날 곧바로 군 통신선과 육로 통행을 정상화한 적이 있다.

