진원생명과학, DNA백신 흡인작용 피내접종기 ‘Gene-Derm’ 개량 특허 출원

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 33,800 전일대비 700 등락률 -2.03% 거래량 695,896 전일가 34,500 2021.08.27 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]진원생명과학, 희귀병 유전자 치료제 개발 참여 소식에 ‘강세’SK바이오사이언스, GBP501백신 국내 최초 임상 3상 돌입!! 차기 백신 수혜株는??모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close 은 코로나19 백신(GLS-5310) 접종에 이용하고 있는 혁신적인 흡인작용 피내접종기 Gene-Derm의 흡인기 모듈에 대한 개량 특허를 의료기기 개발사인 큐비스트와 공동으로 출원했다고 27일 밝혔다.

회사는 “해당 발명의 명칭은 ‘이물질 및 분비물에 의한 오염을 방지하는 흡인기 플랫 모듈’”이라며 “DNA 백신 접종용 의료기기인 Gene-Derm의 장기간 사용 또는 지속적 사용으로 인한 흡인부의 오염을 방지하고 소독 및 유지 관리를 용이하게 한다”고 말했다.

또한 GLS-5310 임상연구에 이용 중인 Gene-Derm접종과 최근 인도에서 긴급사용 승인을 받은 코로나19 DNA백신인 자이코브-디(ZyCoV-D)의 고속분사식 접종을 실험동물에서 비교한 결과 동등 이상의 면역원성이 유도됨을 확인한 바 있다고 설명했다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “본 특허 출원으로 GLS-5310 뿐만 아니라 신종 감염병 DNA백신의 신속하고 안전한 대량 접종을 위한 기술적 토대를 마련하게 됐다”며 “신속한 프로토타입의 제작 및 임상평가를 완료해 GLS-5310의 3상 임상 연구 및 시판에 적용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

