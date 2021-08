에넥스, SK스토아에서 붙박이장 특별 할인 판매

[아시아경제 김종화 기자] 종합 가구 기업 ㈜에넥스가 오는 30일 21시 36분부터 SK스토아를 통해 홈쇼핑 방송을 진행한다고 27일 밝혔다. 해당방송에서는 '에넥스 페블스톤 붙박이장 2종(여닫이 붙박이장, 슬라이딩 붙박이장)'을 특별가에 선보인다.

이날 방송되는 에넥스 페블스톤 붙박이장은 우수한 품질과 경제적인 가격을 모두 갖춘 제품으로 심플하고 트렌디한 디자인과 꼼꼼한 수납을 자랑한다. 여기에 은은한 페블스톤 포인트가 더해져 고급스러움을 한층 극대화 했다. 도어는 여닫이, 슬라이딩 중 인테리어 스타일에 맞게 선택 가능하다. 또한 친환경 E0 안심등급 자재를 사용해 위생과 안전성을 강화했다.

이번 방송에서는 할인혜택은 물론 다양한 사은품을 증정할 예정이다. 방송 중 페블스톤 여닫이 붙박이장을 구매할 경우 3단서랍, 스타일링 거울, 넥타이걸이 등을 추가요금 없이 무료로 받아볼 수 있으며 페블스톤 슬라이딩 붙박이장 구매 고객에게는 내부 1단 서랍, 넥타이걸이, 옷걸이 봉 등의 업그레이드 혜택이 주어진다. 방송 전 미리주문 이벤트도 진행한다. 방송 전 페블스톤 붙박이장을 주문한 선착순 100명에게는 방송 중 사은품 혜택을 그대로 제공한다. 자세한 사항은 에넥스몰에서 확인 가능하다.

에넥스 관계자는 "방송에서 선보이는 페블스톤 붙박이장은 똑똑한 수납은 물론 세련되고 아늑한 공간을 연출할 수 있는 붙박이장"이라면서 "홈쇼핑 방송 당일 제품할인 혜택과 더불어 다양한 사은품을 제공할 계획이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

