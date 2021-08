네이버 엑스퍼트, 사업자 전용 '비즈 홈' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 엑스퍼트가 사업자 전용 웹페이지 '비즈 홈'을 열었다고 27일 밝혔다.

네이버 엑스퍼트는 다양한 분야의 전문가들이 일대일로 유료 상담을 해주는 서비스다.

비즈 홈에서는 네이버 엑스퍼트의 다양한 상담 중에서도 사업자 수요가 높은 경영·경제·법률 분야의 상담을 보기 쉽게 제공한다.

네이버는 지난 3월 중소사업자(SME) 전용 상담 프로그램을 출시하고 소규모 사업자에게도 필요한 세무·노무·회계·특허 등 전문가와 사업자를 연결하고 있다.

네이버 엑스퍼트가 출시한 SME 전용 상담 프로그램에는 5개월간 1만 여건의 상담이 이뤄졌다. 현재 700개 분야에서 350여명의 전문가가 활동하고 있다. 특히 세무·노무 분야는 상반기 상담만 각각 전체 거래의 36%, 25%를 차지하며 호응을 얻고 있다.

네이버 엑스퍼트는 세무·노무를 비롯해 하반기에는 마케팅·홍보 등 판매에 직접적인 도움을 주는 분야로 서비스를 강화한다는 계획이다.

강춘식 네이버 엑스퍼트 리더는 "앞으로도 신규 창업자를 비롯한 많은 사업자들의 안정적인 사업 기반을 마련하는 데 보탬이 될 것"이라며 "전문가에게는 새로운 시장에서의 잠재고객을 확보할 수 있는 기회를 제공하겠다"라고 말했다.

