GS샵, 로봇청소기 1위 '에브리봇' 신상품 3년 만에 선봬

27일 오후 8시40분, 대표 프로그램 '이상민의 똑소리'서 첫 선

"모터 3개 강력함에 도서관 수준 저소음 설계"

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 33,900 전일대비 150 등락률 -0.44% 거래량 277,911 전일가 34,050 2021.08.26 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS샵, 장윤주·김남주 뮤즈…가을·겨울 패션 신상 라인업 공개GS25, 반려동물 장례 돕는 기초수습키트 출시GS샵, 31일까지 못난이 농산물 활용한 '채식 레시피' 공모전 close 이 운영하는 GS샵은 국내 로봇청소기 대표 브랜드인 '에브리봇'의 신상품을 3년 만에 단독으로 선보인다고 27일 밝혔다.

GS샵은 이날 오후 8시40분부터 대표 프로그램 중 하나인 '이상민의 똑소리'에서 '에브리봇 쓰리스핀 로봇 물걸레 청소기'(판매가 39만8000원)를 출시한다.

'에브리봇 쓰리스핀 로봇 물걸레 청소기'는 3개의 모터를 탑재해 보다 강력한 힘으로 찌든 때도 청소한다. 걸레까지 완전하게 도달하는 무게감이 2㎏으로, 손으로 꾹꾹 눌러 닦은 듯한 물걸레 청소를 할 수 있다.

도서관 수준의 43데시벨(dB) 저소음 설계로 층간 소음 걱정을 덜어준다. 장애물 감지센서는 11개를 탑재해 벽이나 가구 부딪힘을 최소화하며, 스마트한 낙하 감지센서로 제품 추락 또는 파손 없이 안전하게 사용할 수 있다.

이 제품은 글로벌 3대 디자인상으로 꼽히는 'iF 디자인 어워드'와 '레드닷 디자인 어워드'를 수상했다. 수직형 거치대를 이용하면 제품 보관 시에도 효율적으로 공간을 활용할 수 있다. 3곳의 손잡이로 안전하게 제품을 이동할 수 있도록 했다.

김민수 GS샵 가전팀 MD는 "국내 로봇청소기 1위 업체인 '에브리봇'이 3년 만에 자신 있게 내놓는 신상품인 만큼 GS샵만의 특별 조건으로 방송을 진행한다"며 "생방송 중에만 제공하는 걸레 추가 구성, 5% 적립, 무이자 24개월, 경품 추첨 등 다양한 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

한편 GS샵은 2017년 11월 '에브리봇'에 9억5000만원 규모 투자를 하고 전략적 제휴를 체결한 바 있다. 빠르게 성장하는 가정용 로봇 시장을 선점하고, 충분한 물량을 확보하기 위함이다.

이후 GS샵은 에브리봇과 공동 기획한 '에브리봇 3i POP' 모델 등을 출시했으며 에브리봇은 2016년 출시 이후 현재까지 총 400억원 규모의 누적 판매고를 올렸다. 에브리봇의 시장 점유율(2020년말 기준)은 35.6%로 2년 연속 국내 로봇청소기 판매 1위를 하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr