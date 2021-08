경기도 'G마크 수산물' 방사능 안전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 G마크(우수 농산물) 수산물 방사능 검사 결과 모두 '적합'한 것으로 나타났다.

경기도농수산진흥원은 G마크 인증 경영체 가운데 수산물 납품업체 9곳을 대상으로 방사능 검사를 진행한 결과 모두 '적합' 판정을 받았다고 27일 밝혔다.

진흥원은 최근 일본의 오염수 방류 결정으로 수산물 방사능 물질에 대한 소비자 우려가 커짐에 따라 G마크 수산물 인증 경영체를 대상으로 방사능 검사를 진행했다.

인증 품목은 고등어, 삼치, 오징어, 꽃게, 건다시마, 건새우, 다시멸치 등이다. 검사는 품목당 1kg씩 채취해 별도 검사기관에 요오드와 세슘(I131, Cs134, Cs137) 등을 분석했다.

검사 결과 수산물 55건 모두 방사능이 검출되지 않았다. G마크 수산물 인증기준은 식품의약품안전처가 고시한 '식품의 기준 및 규격'의 방사성 물질 기준인 시료 1kg당 100베크렐(Bq)보다 엄격한 기준인 '불검출'로 적용하고 있다.

박영주 경기농수산진흥원 전략사업본부장은 "앞으로도 경기도 농수산물에 대한 안전성과 신뢰도를 높이기 위해 지속적인 사후관리를 실시해 나갈 계획"이라고 설명했다.

