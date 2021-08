서울시, 미래청년기획단장에 김철희씨 임명

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 미래청년기획단장에 김철희 전 대통령비서실 홍보수석비서관실 선임행정관을 27일자로 임명한다고 밝혔다.

미래청년기획단장은 국장급 개방형 직위로 지난 7월 공모 실시 후 외부 전문가 등으로 구성된 선발시험위원회와 인사위원회 심의를 거쳐 최종 임용하기로 결정했다. 임기는 2년이다.

미래청년기획단장은 미래지향 청년정책 수립 및 총괄 조정, 청년 주도 미래변화 대응 사업 및 발굴 추진, 생활권 기반 청년공간 조성 및 운영, 실질적 청년참여 시정 계획 수립 및 운영을 총괄한다.

신임 김 단장은 대통령비서실에서 국정 전반에 대한 정책, 입법활동을 수행한 경험과 청년기본법 제정에 기여한 전문가로 서울시 청년정책을 총괄하는 미래청년기획단장으로서 역할 수행에 적임자라는 평가다.

김철희 미래청년기획단장은 “다양한 분야에서의 정책수립 및 실행 경험을 통해 서울시의 복잡다난한 청년문제를 해결하는데 기여하겠다”는 포부를 밝혔다.

