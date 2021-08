경기도, '유해 계란 유통 차단'‥ 계란 안전성 검사 현장 점검

이한규 행정 2 부지사, 26일 오후 양주 북부동물위생시험소 현장 방문

[아시아경제 라영철 기자] 최근 양주 산란계 농가 계란에서 항생제 엔로플록사신이 검출됨에 따라, 경기도가 계란 안전성 검사 추진 사항과 농가 관리 등 현장 점검을 벌였다.

경기도는 26일 현장 점검과 관련, "계란 안전성 검사 추진 과정에서 처음으로 항생물질 부적합이 나타나 유해 계란의 유통 차단을 위한 조처"라며 이같이 밝혔다.

이날 이한규 행정 2 부지사는 양주 고읍동 소재 북부동물위생시험소를 방문해 식용란 안전성 검사 추진사항과 실험실 운영 및 농장 방문 지도, 시료수거 등을 점검했다.

또한 부적합 계란은 시장에 유통하지 않도록 조기에 차단하고 검사를 확대 강화해 안전한 축산물을 생산해 달라고 당부했다.

특히 부적합 판정을 받은 농가에 대한 원인 조사를 철저히 하고, 불법 행위를 자행하지 않도록 처벌 강화 방안을 식품의약품안전처에 건의할 것을 관계자에게 지시했다.

아울러 양계협회·농가·업체 등을 대상으로 올바른 동물약품 사용 수칙 등의 교육을 하고 계란 등 축산물 유해물질 잔류 원인을 원천적으로 차단하는 기반도 갖춰 달라고 주문했다.

도는 올 추석 전 산란계 농가 계란에 대해 추가 확대 검사를 추진할 계획으로, 최근 2년 간 부적합 판정 농가와 검사 3개월 경과 농가 총 130개소를 중점 대상에 포함했다.

이어 올 12월까지 신규 입식 및 3개월 검사 경과 농가는 연 2회 이상 확대 검사토록 해 소비자에 안전한 축산물을 공급할 수 있도록 한다는 방침이다.

이한규 부지사는 "소비자가 안심하고 먹을 수 있도록 축산물 검사를 강화하고, 시·군과 농가에서도 검사 계란 출하 자제와 유해 축산물 발생 시 신속 조치 등에 적극 동참해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr