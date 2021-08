전남도교육청, 감사담당자 역량 강화 연수 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 26일 전남교육연수원에서 본청 및 교육지원청 감사 담당 공무원 48명이 참석한 가운데 ‘2021. 하반기 감사 역량 강화를 위한 연수’를 가졌다고 밝혔다.

이번 연수는 민선 3기 ‘신뢰받는 청렴 교육행정 실현’과 미래사회를 살아갈 학생들이 스스로 삶을 개척하고 더불어 살아가는 역량을 갖도록 뒷받침하는 데 필요한 감사역량 강화를 위해 마련됐다.

연수는‘2015. 개정 교육과정’ 이해와 전남교육의 방향 등 실제적이고 유익한 내용으로 진행됐고, 단위학교 감사를 하는 데 필수적으로 요구되는 기본능력과 감사의 전문성을 높이는 데 초점이 맞춰졌다.

참석자들은 학사감사 실무 및 감사사례 공유, 교육비 특별회계 및 학교 회계 제도의 이해, 조사업무 절차와 기법 등을 배웠고, 감사 진행 중 느끼는 어려움을 해결하는 방안을 함께 모색했다.

김성인 감사관은 “코로나19로 인해 활동에 제약이 많은 상황 속에서도 신뢰받는 청렴 교육행정 실현과 감사 담당 공무원으로서 본연의 임무에 충실하기 위해 마련된 뜻깊은 자리였다”며“연수를 계기로 현장에서 더욱 내실 있는 감사를 펼쳐 청렴 전남교육 실현에 앞장서주기를 바란다”고 당부했다.

