강원 홍천군, 28일 자정부터 '방역 수칙 3단계'

9. 11까지 코로나19 확산 연결고리 선제적 차단 조처

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 홍천군이 사회적 거리두기를 3단계로 격상한다.

군은 "오는 28일 0시부터 9월 11일 24시까지 사회적 거리두기 방역수칙을 3단계로 격상한다"고 26일 밝혔다.

군은 관내 커피숖, 식당 등 다중 이용시설을 중심으로 지역 내 확진자가 집단 발생함에 따라 강원도를 비롯해 중앙사고수습본부와 긴급 협의한 끝에 거리두기 단계 격상을 결정했다.

이에 오는 28일 0시부터 유흥·단란주점 등은 오후 10시 이후 운영을 제한하고, 실내체육시설은 종류에 따라 이용 시간과 샤워실 운영 금지 등 제한을 강화한다.

또 식당·카페는 오후 10시 이후 포장·배달만 허용하며, 노래 연습장도 오후 10시 이후 운영을 제한한다.

행사·집회는 50인 이상 금지하며, 종교 시설은 수용 인원의 20% 이내로 제한하되 종교시설 주관 모임과 식사·숙박은 금지한다.

직계가족 모임은 5인 이상 사적 모임 금지를 적용하고, 편의점도 오후 10시 이후 실내 취식과 야외 테이블 이용을 금지한다.

군 관계자는 "추석을 앞두고 코로나19 확산 연결고리를 선제적으로 차단하기 위해 3단계 격상을 결정하게 됐다"면서 "가급적 모임과 행사를 자제하고 개인 방역 수칙을 철저하게 준수해 달라"고 당부했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr