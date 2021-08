[아시아경제 박소연 기자] 국민연금이 서울 강서구 마곡지구 업무·상업 복합시설 조성을 위한 2조6000억원 규모 사업에 투자한다.

26일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 이지스자산운용이 결성한 부동산펀드를 통해 강서구 마곡동 CP4블록 업무·상업 복합시설 준공 조건부 선매입 계약을 체결했다. 시행사는 마곡CP4PFV, 시공사는 태영건설이며 오는 2024년 말 준공 예정이다.

해당 사업은 서울 강서구 마곡동 특별계획구역업무용지 CP4블록에 연면적 46만3180㎡규모의 업무 및 판매, 숙박시설을 조성하는 공사다.

