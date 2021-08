'시민운동 헌신' 고계현 소비자주권시민회의 사무총장 별세

[아시아경제 장효원 기자] 고계현 소비자주권시민회의 사무총장이 26일 지병으로 별세했다. 향년 56세다.

1965년 전남 목포에서 태어난 고인은 국민대 정치외교학과를 졸업하고 1995년 경제정의실천시민연합(경실련) 시민입법위원회 간사로 시민운동을 시작했다.

정책연구부장, 정책실장, 커뮤니케이션국장 등을 거쳐 최장수 사무총장(2010∼2016년)을 맡는 등 경실련에서만 22년을 활동했다.

경실련을 넘나드는 연대활동에도 적극적이었다. 1997년 돈정치추방시민사회단체연대회의, 2000년 국정감사모니터시민연대, 2003년 정치개혁국민행동, 2011년 지구촌빈곤퇴치시민네트워크, 2013년 사회적기업활성화전국네트워크 등에 참여했다.

활동가로 산전수전 다 겪은 그는 2016년 촛불시위를 거치면서 시민단체를 통하지 않고 목소리를 내는 시민들을 보고 운동의 지속성을 고민했다고 한다.

'작지만 구체적인 실생활 의제'가 필요하다는 결론을 얻은 고인은 2017년 소비자주권시민회의를 창립했다. 그의 뜻은 "소비자 시민의 실생활에서 작고 구체적인 문제를 찾아 집요하게 해결함으로써 큰 개혁을 지향하는 전략"이라는 소비자주권시민회의 발기취지문에 담겼다.

중앙선거관리위원회, 감사원, 법무부 등에서 자문위원으로 정부 감시에 힘쓰기도 했다. 지난해부터는 삼성 준법감시위원회 위원으로서 노조와 경영권 승계 문제 등의 감독에 참여해왔다.

유족으로는 부인 김영자 씨, 아들 민건·딸 명정 씨가 있다. 빈소는 서울 강남성모병원 장례식장 12호실에 마련됐다. 발인은 28일 오전 5시, 장지는 경기도 성남 분당 메모리얼파크다.

