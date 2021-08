'공동 부유' 외친 中공산당 "부자 죽여 빈자 구제하는 건 아냐"

중국 공산당이 '공동 부유' 외치며 부의 재분배를 강화하겠다고 예고한 가운데 공산당이 "공동 부유가 부자를 죽이는 정책은 아니다"고 주장했다.

26일 중국 매체들에 따르면 한원슈 중국 공산당 중앙재경위원회 판공실 부주임은 이날 국무원 신문판공실 주최 기자회견에서 "공동 부유는 공동의 분투에 의존해야 하는 것"이라며 "부자를 죽여 빈자를 구제하는 방식을 택하지는 않는다"고 말했다.

'공동 부유'의 구체적 실행 방안으로 기업과 부자들의 '사회 보답'을 요구했던 공산당은 이날 기부를 강요하지는 않겠다고 했다.

한 부주임은 "3차 분배는 자발적인 것으로서 강제는 아니다"라며 "국가 세제를 통해 적당한 인센티브를 줌으로써 (기부가) 분개 구조 개선에 충분한 역할을 하게 할 것"이라고 말했다.

앞서 지난 18일 중국 공산당은 시 주석을 비롯한 핵심 지도부 전원이 참석한 가운데 베이징에서 열린 중국 공산당 제10차 중앙재경위원회 회의를 열고 분배의 기능 강화에 초점을 맞춘 공동 부유 목표를 전면화했다.

당시 공산당은 기업과 부유층의 기부, 즉 사회 보답을 전통적 경제 개념에 있는 1차 분배와 재분배에 이은 '3차 분배'로 새로 규정했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr