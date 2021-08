[세종=아시아경제 김현정 기자] 통계청은 국립암센터와 '마이크로데이터 이용센터(RDC) 설치 및 운영을 위한 협약'을 체결하고 암센터 내 RDC 운영을 개시했다고 26일 밝혔다.

RDC는 물리적 보안환경이 갖추어진 장소에 이용자가 직접 방문해 통계 원자료를 분석할 수 있는 시설이다.

통계청은 "이번 RDC 설치를 통해 데이터 연계를 통한 암 연구 분석지원 서비스를 확대하고, 보건의료 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

서홍관 국립암센터 원장은 “그동안 다양한 암 연구를 위해 암 데이터와 통계청 사망원인통계자료 간 연구자들의 결합 수요는 계속 증가해왔다”며 “이번 개소를 계기로 암 데이터와 통계청 사망원인통계자료의 연계 서비스를 통해 한층 폭넓은 암 연구결과로 공익적 가치를 창출하도록 분석지원할 것”이라고 밝혔다.

