"김밥 먹고 이틀 만에 사망"...성남 이어 고양서 30명 집단 식중독

[아시아경제 김서현 기자] 지난달 경기 성남시 분당의 김밥전문점에서 집단 식중독 사고가 발생한 데 이어 고양에서도 김밥집 고객 30명이 식중독 증세를 보이고 이 가운데 1명이 숨졌다.

26일 고양시에 따르면 고양시 덕양구의 김밥집을 이용한 20대 여성 A씨가 25일 식중독 증세를 보이다 숨지고, 이곳을 이용한 다른 손님 29명도 식중독 증세를 겪고 있다.

A씨는 지난 23일 오후 6시께 덕양구의 김밥집을 이용한 다음날 밤부터 고열, 설사, 구토, 복통 증상을 보여 25일 0시 30분 고양시내 한 종합병원 응급실을 찾았다가 귀가했다.

그러나 25일 정오께 남편이 자신의 집에서 쓰러져 있는 A씨를 발견했고, 전날 찾았던 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다. 경찰은 현재 A씨의 사망 원인 등을 조사하고 있다.

보건당국이 A씨가 다녀간 김밥집 이용객 등을 대상으로 조사한 결과, 이날 정오까지 29명이 추가로 식중독 증상을 보이는 것으로 파악됐다.

이들 중 일부는 고열, 설사, 구토, 복통 증상을 보여 119구급차를 이용, 병원으로 이송되기도 했다. 현재 보건당국은 이들의 검체 29건을 확보해 경기도보건환경연구원 북부 지원에 검사를 의뢰한 상태다.

앞서 지난달 29일~이달 2일 분당구에 있는 김밥전문점 2개 지점에서 김밥을 사 먹은 276명이 식중독 증상을 보였고 40여명은 입원 치료를 받은 바 있다. 이 김밥전문점의 한 지점을 이용한 식중독 환자 24명 가운데 13명의 가검물에서 살모넬라균이 검출됐고, 다른 지점에서는 10명 중 5명의 가검물에서 살모넬라균이 나왔다.

고양시 관계자는 "분당 김밥집과는 관련이 없는 김밥전문점으로 파악됐다"며 "식재료 등에 문제가 있었는지 확인 중"이라고 설명했다.

