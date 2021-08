파리바게뜨, ‘카페 아다지오 콜드브루 RTD’ 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 자체 커피 브랜드인 ‘카페 아다지오’의 시그니처 원두를 활용한 ‘카페 아다지오 콜드브루 RTD(Ready-to-Drink)’ 2종을 출시한다고 26일 밝혔다.

신제품은 고품질의 카페 아다지오 시그니처 원두로 추출부터 살균까지 비가열 처리방식을 통해 콜드브루 커피 본연의 진한 풍미와 깔끔한 맛을 그대로 담은 것이 특징이다.

콜드브루 시그니처는 카페 아다지오 시그니처 원두의 깊고 진한 풍미를 그대로 담았다. 콜드브루 디카페인은 원두의 풍미를 디카페인으로 부담 없이 즐길 수 있다. 가격은 각각 2500원, 2900원이다.

파리바게뜨는 27일부터 다음 달 5일까지 콜드브루 RTD 제품과 빅 오(BIG EAU) 아이스컵을 함께 구매하는 소비자를 대상으로 1000원 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.

