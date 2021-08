美 델타항공, "백신 안맞으면 200달러씩 내라"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 4대 항공사 중 하나인 델타항공이 직원들 중 코로나19 백신 미접종자에게 한 달에 200달러(약 23만4000원)의 패널티를 부과하기로 했다. 최근 미 식품의약국(FDA)이 화이자 백신을 정식 승인한 후 직원들에게 백신 접종을 의무화하는 기업들이 늘고 있는 가운데 취해진 가장 강력한 조치다.

25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 에드 바스티안 델타항공 최고경영자(CEO)는 이날 직원들에게 보낸 편지에서 "백신을 접종하지 않기로 한 개인의 결정이 회사에 야기하는 재정적 위험을 해소하기 위해 11월부터 매달 200달러의 추가 건강보험료를 지불해야 한다"며 "코로나19 감염으로 직원들이 입원할 경우 회사에 1인당 5만 달러(약 5820만원)의 비용을 발생시키기 때문"이라고 밝혔다.

아울러 백신을 접종하지 않는 델타 항공 직원들은 실내에서 반드시 마스크를 착용해야 하며 내달 12일부터 매주 코로나19 검사를 받아야 한다. 실내 마스크 의무 착용은 즉시 시행된다.

백신 접종 직원들에 대한 인센티브도 제공한다. 에드 바스티안 델타항공 CEO는 "9월30일부터 완전히 백신접종을 받은 직원들에 한해서만 변이 바이러스에 감염될 경우 격리기간인 최대 14일간 코로나19 급여보호를 받을 수 있다"고 덧붙였다.

델타항공은 지난 수개월간 직원들이 자발적으로 백신 접종을 받을 수 있도록 보너스 및 추가 휴가 제공 등의 인센티브를 제공해왔다. 그 결과 델타항공 직원의 약 75%가 백신접종을 받은 것으로 확인됐다.

델타항공은 "최근들어 미국 내 델타변이 등 확진자수가 급증하자 접종비율을 더 높이고자 하는 것"이라고 설명했다.

델타항공 외에 사우스웨스트항공, 아메리칸항공 들도 백신접종을 강력히 권고하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr