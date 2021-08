"최고등급 한우" 롯데마트, '와디즈'서 추석 선물세트 펀딩한다

31일까지 '횡성한우 넘버나인세트', '호주산와규 MBS 8+세트' 펀딩 진행

'ASC 인증 전복세트', '메로스테이크 세트' 추가 진행 예정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 올 추석 프리미엄 선물세트인 '횡성한우 넘버나인 등심정육세트'와 '호주산 청정 와규 MBS 8+ 스페셜 세트'를 크라우드 펀딩 플랫폼 '와디즈'에서 한정판으로 선보인다고 26일 밝혔다. 자사몰이 아닌 외부 플랫폼에서 단독으로 선보이는 이유는 지난 설 명절 온라인 매출이 전년 대비 10% 신장한 축산 선물세트에 대한 자부심이 있기 때문이라고 회사 측은 밝혔다.

와디즈에서 선보이는 '횡성한우 넘버나인 등심정육세트(등심 500G×2팩, 국거리·불고기 각 500g, 리브솔트2종, 그라터)'는 소고기 도축 물량 중 7%밖에 나오지 않는 한우 최고등급인 '투뿔넘버나인'으로 구성된 프리미엄 선물세트다. 히말라야 솔트와 전용 우드 스탠드가 포함돼 100세트 한정 55만원으로 펀딩을 진행한다.

호주산 와규 마블링 등급 중 상위 10%에 해당되는 가장 높은 8, 9 등급으로 엄선한 '호주산 청정와규 MBS8+스페셜세트(살치살, 부채살, 윗등심살 각 250g×3)'도 100세트 한정 35만원에 준비했다. 고급 소고기의 대명사 와규의 인기 부위인 살치살, 부채살, 윗등심살로 구성된 구이, 스테이크 혼합세트이며 1팩씩 개별 포장돼 위생적이고 간편하게 먹을 수 있다.

오는 31일까지 펀딩이 진행되며 펀딩 종료 후 MD가 직접 테스트를 진행해 만든 안심 보냉 가방에 담아 오는 7일부터 발송된다. 이는 받고 나서 버리는 부직포 포장재가 아닌 재사용이 가능한 다회용 가방으로 피크닉과 캠핑 등에 활용할 수 있다. 재활용가능한 종이박스와 물만 들어있는 친환경 아이스팩으로 포장된다.

오는 30일부터 다음달 8일까지는 'ASC 인증 전복세트'와 '메로스테이크 세트'를 선보인다. 'ASC 인증 전복세트'는 지속가능한 양식 수산물 인증을 받은 전복으로 9마리씩 포장된 자이언트 전복을 와디즈 펀딩가 12만8000원에 만날 수 있다. '메로스테이크 세트'는 24만8000원에 펀딩을 진행할 예정이다. 히말라야 핑크 솔트가 동봉돼 있다. 펀딩 종료 후 9월14일부터 명절 전까지 순차적으로 배송된다.

윤병수 롯데마트 신선식품 2부문장은 "롯데마트의 우수한 신선 선물세트를 자사몰 뿐만 아니라 다양한 온라인 플랫폼을 통해 더 널리 알리고자 와디즈 펀딩에 도전하게 됐다"며 "구하기 쉽지 않은 한정판 선물세트에 펀딩해 소중한 마음을 전달해 보길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr