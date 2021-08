日 '지하철역 묻지마 황산 테러'에 얼굴 화상…용의자 사진 올리고 공개수사

용의자 30대~50대로 추정…신장 175㎝ 정도, 통통한 체격

[아시아경제 나예은 기자] 일본 도쿄의 지하철역에서 '묻지마 황산 테러'가 발생했다.

NHK 등 일본 현지 매체에 따르면 지난 25일 오후 9시쯤 도쿄 미나토구(港?) 시로카네타카나와역(白金高輪?)에서 한 남성이 시민들에게 황산 액체를 뿌리고 도망가는 사건이 발생했다.

이로 인해 20대 남성 회사원은 얼굴 등에 큰 화상을 입고 병원으로 이송돼 전치 6개월 진단을 받았다. 한 30대 여성도 황산 액체가 뿌려진 바닥에 미끄러져 다리에 화상을 입은 것으로 전해졌다.

폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 용의자는 황산이 담긴 유리병을 들고 있었다고 한다. 용의자는 지하철 개찰구 부근에서부터 피해 남성 뒤를 쫓아 에스컬레이터 위에서 거리를 좁힌 뒤, 그를 추월하면서 얼굴에 가루를 투척하고 역 출구로 빠져나와 도주했다.

일본 경시청은 용의자의 모습과 사진을 홈페이지에 올리고 공개 수사에 나서고 있다. 경시청은 용의자에 대해 나이는 30대~50대로 추정되며 신장은 175㎝ 정도이고, 통통한 체격이라고 설명했다. 아울러 범행 당시 검은색 야구 모자와 흰색 마스크 차림이었다고 전했다.

한편 이달 초 도쿄에서는 지하철 안에서 한 30대 남성이 흉기를 휘둘러 10여명이 다치는 사건이 발생하기도 했다. 이 남성은 "행복해 보이는 여성을 살해하고 싶었다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

