장상수 대구시의회 의장, 현장소통 의정활동 펼쳐

'생활치료센터' 찾아 격려물품 전달

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 장상수 대구시의회 의장은 25일 대구시가 운영하는 경북권 제3생활치료센터를 찾아 근무자들을 격려하고 격려 물품을 전달했다.

동구 신서동 교육부 중앙교육연수원을 활용한‘경북권 제3생활치료센터’는 지난 6월 9일부터 총 160실 규모로 운영을 재개했으며, 의료진과 행정 및 방역인력 등 분야별로 42여명의 인력이 근무 중이다.

장상수 의장은 “생활치료센터 입소 환자들의 빠른 회복과 일상으로의 복귀를 위해 애쓰고 있는 의료진과 운영 인력 여러분에게 감사드린다”며, “코로나19 극복과 시민의 안전을 위해 큰 역할을 하고 있다는 자부심을 갖고 더욱 최선을 다해달라”고 말했다.

한편, 장상수 의장은 다음달 6일에는 복합혁신센터 건립공사 현장 등 혁신도시 주요 사업현장을 점검하고, 이어 9월 중순에는 전통시장을 방문하는 등 내년 예산심의에 앞서 주요현안 사업장과 민생현장을 점검하는 현장소통 의정활동을 펼쳐나갈 예정이다.

