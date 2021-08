산단공, 서울디지털단지 코로나19 특별방역 점검

지식산업센터 등 근로자 밀집 사업장 대상·콜센터 업종 방역물품 지원

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단 서울지역본부는 최근 코로나19 확산에 따라 지식산업센터 등 다중이용시설과 근로자 밀집 사업장에 대한 '코로나19 확산방지 특별방역 점검'을 9월 말까지 실시한다고 25일 밝혔다.

서울디지털산업단지는 지식산업센터 128개소에 1만 개가 넘는 입주기업이 밀집해 약 14만명의 근로자가 근무하고 있어 코로나19가 확산될 경우 지역경제에 큰 악영향을 미칠 수 있다.

이번 특별방역 점검은 산업단지 내 집단감염과 생산차질 가능성을 차단하고 산업현장 중심의 방역관리 강화로 경각심을 고취하고자 실시됐다. 산단공 서울본부는 자체 점검반을 편성해 ▲방역수칙 게시·안내 ▲소독·실내 환기 ▲출입자 관리 ▲사회적 거리두기 점검 등을 실시한다.

특히 코로나19 발생 초기 집단감염이 발생했던 콜센터 업종에 대해서는 방역점검과 함께 방역물품 지원으로 적극적인 자체 방역활동을 요청하고 있다. 산단공 서울본부에서는 산업단지 방역을 위한 물품을 24시간 상시적으로 지원하기 위해 '비대면 방역용품 공급기'도 설치해 운영하고 있다.

이행만 산단공 서울본부장은 "코로나19가 급속도로 확산되면서 그 어느 때보다 감염병 예방 수칙 준수가 요구되는 상황으로 산업단지 내 근로자의 안전과 입주기업의 생산 차질을 최소화하도록 방역 활동에 집중하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr