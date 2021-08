정읍시, 27일 ‘천변 누리 공원’ 개장

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)가 옛 어린이 물썰매장에 가족 단위 휴양시설과 어린이놀이시설 ‘천변 누리 공원’을 조성했다.

25일 시에 따르면 ‘천변 누리 공원’은 민선 7기 공약사업으로 시민의 휴식 공간을 마련하고, 관광객 유입과 지역경제 활성화 토대를 마련하기 위해 조성된 가족 휴양시설이다.

이번 사업은 총 3,331㎡ 면적에 사업비 19억5000만원이 투입됐으며 지난해 6월부터 공사를 시작해 지난달 말 사업을 완료하고 오는 27일 정식 개장한다.

공원 내에는 오두막 15개소와 쿨링포그 12개소를 비롯해 집라인과 조합 놀이대, 화장실, 주차장 등이 들어서 주민과 관광객들에게 힐링 공간을 선사할 예정이다.

특히 오두막은 잔디밭 위에 그늘막 쉼터를 제공해 가족 단위 나들이 장소는 물론, 어린이 자연학습장이나 소풍 장소로도 각광 받을 전망이다.

쿨링포그는 미세 안개를 분사해 여름철 주변 온도를 내려주는 효과가 있으며 공기 중의 미세먼지를 흡수해 낙하하기 때문에 대기질을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

어린이놀이시설은 집라인과 조합 놀이대로 꾸며져 있다.

특히 25m 길이의 집라인은 어린이들이 가장 좋아할 만한 시설로 아이들에게 단연 최고의 인기를 누릴 것으로 예상된다.

야간에는 인근 시민들이 산책하며 힐링 감성을 자극할 수 있는 LED 경관조명을 설치해 밤에도 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 했다.

신축 화장실 내부에는 에너지 절감을 위해 절전형 자동 감지조명을 설치했고, 여름철 무더위와 겨울철 추위를 막아 주기 위해 냉난방기도 설치했다.

천변 누리 공원은 별도의 이용요금과 예약 절차가 없으며, 이용을 원하는 시민은 언제든지 무료로 즐길 수 있다.

유진섭 시장은 “이번 휴양시설을 조성해 시민의 휴식공간 마련은 물론, 관광객 유입과 지역경제 활성화의 토대를 마련하게 됐다”며 “코로나 시대에 마음 놓고 즐길 수 있는 지역 명소로 만들어 나가겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr