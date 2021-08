[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 뷰티미용학과(학과장 전현진)는 2021학년도 송원여자상업고등학교 미용과목 정교사 김주희 씨를 강사로 초청해 직무동아리 특강을 실시했다고 25일 밝혔다.

코로나19방역수칙을 준수한 가운데 진행된 이날 특강에서 김주희 교사는 미용분야 임용고시 준비 안내 및 방법에 대해 상세히 설명하고, 질의응답을 통해 후배들의 궁금증을 풀어줬다.

이날 직무동아리(바름) 특강을 지도한 교수는 “이번 직무동아리 특강을 통해 학생들이 미용분야 임용고시 준비를 위한 능동적 자세와 역량이 강화되길 바라며, 앞으로도 학생들의 임용 대비에 도움이 될 수 있는 직무관련 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr