안동시, '2021 규제개선 아이디어 공모전' 기간 연장

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시는 시민과 기업으로부터 보다 다양한 규제 애로 의견을 수렴하기 위해 당초 8월 20일까지로 예정됐던 ‘2021 안동시 규제개선 아이디어 공모전’을 다음달 17일까지 접수기간을 연장한다.

이번 공모전은 규제개선에 관심 있는 누구나 응모할 수 있으며 공모과제는 ▲시민복지 ▲일상생활 ▲취업·일자리 ▲소상공인·중소기업 지원 ▲신산업 등 5개 분야다.

응모작은 1,2차 심사를 거쳐 최종 안동시규제개혁위원회의 심사에서 입상작을 가리고, 입상작(최우수상 1명, 우수상 2명, 장려상 7명)에 대해서는 시장표창 및 10∼70만 원 상당의 안동사랑상품권이 지급된다.

입상작은 중앙부처에 건의해 규제개선안으로 채택될 수 있도록 할 계획이다.

공모전의 자세한 내용은 안동시 홈페이지(https://www.andong.go.kr) 를 참고하거나 안동시 기획예산실 규제개혁팀(054-840-5048)으로 문의하면 된다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr