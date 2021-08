제주 드림타워 복합리조트, e커머스 진출…카카오 메이커스서 판매

8월27일부터 1주일간 29만9000원 초특가 판매

취향 따라 그랜드 키친, 카페 8, 녹나무 3곳 조식 중 택 1

[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 오는 27일부터 1주일간 사전 예약 플랫폼인 카카오메이커스를 통해 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주의 객실 패키지를 판매한다고 25일 밝혔다.

제주 드림타워 복합리조트는 지난 2월 이후 CJ온스타일, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑 등 8차례 홈쇼핑 판매에서 6만2800실의 판매고를 올리는 등 여러 차례 완판 기록을 세운 바 있다.

2인 조식 제공(9만6000원 상당)이 포함된 이번 패키지 가격은 평수기 1박 주중(일~목요일) 기준 29만9000원이다. 그랜드 하얏트 제주의 객실 패키지 상품으로 30만원 이하는 처음이다.

지난 6월20일 롯데홈쇼핑을 통해 2인 조식 제공 패키지 가격을 36만원(평수기 1박 기준)으로 판매한 것과 비교하면 파격적인 수준이다.

롯데관광개발 측은 "가심비(가격 대비 만족도)와 합리적 소비를 추구하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 소비자들을 겨냥해 초특가 상품을 기획했다"고 말했다.

주말(금~토요일)은 6만원, 추석과 대체휴일 연휴인 성수기(9월17~25일, 10월1~3일, 10월8~10일)의 경우 10만원의 추가 금액이 1박당 부과된다. 투숙 기간은 9월17일부터 12월17일까지다. 모두 세금, 봉사료 포함가다.

이번 패키지는 제주의 도심과 바다, 한라산 등을 조망할 수 있는 65㎡(약 20평) 객실을 기본으로 3곳의 인기 레스토랑(인터내셔널 뷔페 그랜드 키친, 이탈리안 레스토랑 카페 8, 한식당 녹나무 중 택1)에서 조식(2인, 9만6000원 상당, 1박당 1회)이 제공된다.

이외에도 8층 야외 풀데크 및 6층 실내 수영장, 피트니스 센터를 무료 이용 가능하며 그랜드 키친(디너 뷔페), 유메야마(스시 런치), 차이나 하우스(딤섬 런치), 라운지 38(빙수 및 커피 2잔) 이용 시 최대 32% 할인 혜택까지 누릴 수 있다.

2박 예약 시에는 '카페 8' 피자 1판(3만5000원 상당)과 함께 음료 2잔(3만원 상당)을 추가 제공하며 투숙기간 중 생일을 맞은 고객의 경우 조각 케이크 2개(1만6000원 상당)를 선물로 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr