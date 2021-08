'반도체 초순수 국산화' 협의체 본격 가동…26일 첫 회의

정부·연구개발 주관기관·업계·기술수요처·전문가 모여 '초순수 기술개발' 방안 모색

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 한국환경산업기술원, 한국물포럼과 함께 26일 오후 한국수자원공사 한강유역본부에서 반도체 초순수 국산화를 위한 협의체 첫 회의를 개최한다고 25일 밝혔다.

환경부는 지난달 29일 열린 '제13차 혁신성장 빅(BIG)3 추진회의'의 중점 추진과제 중 하나인 '반도체 초순수 생산 국산화 기술개발(2021~2025년)'과 관련해 추진 과정의 협력과 활성화 방안 등을 논의하기 위해 이번 회의를 마련했다.

반도체 초순수 생산공정 국산화 기술개발은 일본 정부의 반도체 분야 수출규제 대응을 위해 환경부에서 지원하는 상용화 연구개발로 5개 과제에 총 480억원을 투입해 초순수 생산공정 국산화를 통해 해외 기술 의존을 벗어나고 국내 산업을 활성화하기 위해 추진되는 사업이다.

설계와 시공, 운영 등을 모두 포함한 초순수 시장은 2018년 기준 국내 시장 약 1조원, 세계시장 19조3000억원 규모다. 영국의 물 전문 조사기관인 글로벌워터인텔리전스(GWI)는 2024년에는 각각 1조4000억원, 23조1000억원 규모까지 성장할 것으로 전망했다.

이번 회의는 한국환경산업기술원과 기술수요처, 한국수자원공사의 산업계 기술개발지원, 실증설비(플랜트) 구축 방안, 국산화 및 활성화 방안 소개와 산·학·연·관 등 관계자들의 심층토론이 진행된다.

연구개발사업을 관리하는 환경산업기술원은 2019년 9월 이후 일본의 반도체 분야 수출규제에 대응하기 위해 초순수 생산공정 국산화 기술개발사업 이행안(로드맵)과 과제별 지원계획을 제시한다. 연구개발 수행을 총괄하는 수공은 초순수 제품 국산화 외에도 설계와 시공 및 운영이 통합된 국산화 기술개발의 필요성과 기술수요처 협업을 통한 초순수 산업 활성화에 대해 발표한다.

이번 회의에서 최근 실증설비(플랜트) 부지 제공이 결정된 A업체는 기술 수요처로서 실증설비 구축을 위해 부지 및 건축물 제공사항과 기술 국산화 이후 실제 플랜트에 적용할 계획을 비롯해 정부 및 관계기관에 대한 협조 요청사항을 전달할 예정이다.

송용권 환경부 물산업협력과장은 "반도체 초순수 기술개발을 통해 해외 기술·제품에 대한 의존을 벗어남과 동시에 관련 물산업 해외시장 진출의 교두보를 마련할 계획"이라며 "반도체 초순수 생산기술 국산화 및 상용화의 성공을 위해 연구개발 수행기관, 관련 산업계 등과 지속적으로 긴밀한 협의를 이어 나가겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr