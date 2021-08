제주항공, 9월 무착륙 국제관광비행 4편 운항…운임 9만3400원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 400 등락률 +1.80% 거래량 62,981 전일가 22,250 2021.08.25 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 국내선 최대 3만원 할인 프로모션제주항공, 친환경 여행캠페인 '그린트래블러' 캐릭터 공개제주항공, 2분기 영업손실 712억…전년 比 적자 규모 축소 close 은 9월에도 면세쇼핑이 가능한 무착륙 국제관광비행을 인천국제공항에서 2편, 김해국제공항에서 2편 등 총 4편 운항한다고 25일 밝혔다.

인천 출발편은 9월11일, 18일 오후 3시에 인천공항을 출발하고, 일본 대마도 상공을 거쳐 오후 5시에 인천공항에 도착한다. 부산 출발 편은 9월11일, 18일 오후 1시30분에 김해공항을 출발해 일본 대마도 상공을 거쳐 오후 2시30분에 다시 김해공항에 도착하는 일정이다.

항공권은 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 총액 운임을 기준으로 9만3400원부터 판매한다. 제주항공 홈페이지와 모바일앱, 웹에서 구매할 수 있다. 최저가 항공권은 일정에 따라 다르며, 조기에 마감될 수 있다. 해당 항공편은 코로나19 감염병 확산 방지를 위한 거리두기 유지에 따라 114석만 판매되며, 당일 공항 카운터에서 선착순으로 좌석이 지정된다.

이번 9월 무착륙 국제관광비행은 괌정부관광청의 지원으로 4편 모두 괌 테마 비행으로 운항되며 다양한 기내이벤트를 통해 승객들에게 괌 트래블 키트, 추첨을 통해 테르메덴 풀앤스파 초대권 등을 제공한다. 경품의 품목 및 수량은 날짜별로 변경될 수 있다.

국제관광비행 항공편의 1인당 면세한도는 600달러, 구매한도는 5000달러로 시내 면세점 및 온라인 면세점, 제주항공 온라인 면세점, 인천공항 및 김해공항 출국장 면세점에서 구입이 가능하다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr