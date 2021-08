경남 여성 평생 0.95명 자녀 낳아 … 경남도, 인구 변화에 적극 대응

출산 감소와 미래 인구 변화 문제 해결 방안을 도정 정책 전반에 반영

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 지난해 경남의 합계출산율이 0.95명을 기록하면서 사상 처음 0명대로 내려앉았다.

경남도는 25일 통계청이 발표한 2020년 출생통계를 근거로 다양한 인구 정책으로 저출산을 선제적으로 대응할 계획이라고 밝혔다.

통계청에 따르면 전국의 2020년 합계출산율은 0.84명, 출생아 수는 27만2300명으로 최저치를 기록했다.

또한 지난해 인구 자연 감소는 3만3000명으로 사상 처음으로 출생 수가 사망자 수를 밑돌아 인구 데드크로스를 기록했다.

경남의 합계출산율은 0.95명으로 2008년 이후 첫 0명대로 진입했다.

애초 경남은 지난 2018년부터 18개 시군 중 12개 시군 모두 인구소멸 위험 지역으로 분류된 바 있다.

이같은 저출산·고령화가 지속된다면 2047년 경남의 인구는 296만명, 도내 전 시군이 소멸위험단계에 진입할 것이라는 예측이 나온다.

도민들이 인구 구조의 변화에 따른 문제점을 체감하고 저출산을 극복하기 위해선 결혼, 임신, 출산, 교육, 일자리, 주거 등에 대한 지원과 지속해서 상호 연계되는 정책이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

그간 경남도는 인구 감소 문제를 해결하기 위해 중장기 인구정책 기본계획을 수립하고 '경남 희망 인구 플러스 2 정책'을 마련했다.

또한 2019년부터 3년째 인구 감소 극복 및 인구 유입을 위한 공모 사업을 추진하고 있다.

무엇보다 청년 인구 유출 방지를 위해 지난해 1월 청년 정책추진단을 신설해 일자리, 교육, 주거, 복지, 문화 등 분야별 대응 방안을 수립했다.

오는 9월에는 '청년이 살고 싶은 더 큰 경남 5개년 계획'을 수립해 더 적극적인 청년 정책을 추진하겠다는 방침이다.

장재혁 도 정책기획관은 "출산율 감소 완화를 위한 출산·보육 시책을 확대·보완해 청년과 여성의 삶의 질 향상을 위한 시책을 추진할 예정이다"며 "지역혁신을 통한 인구 유출 방지, 고령사회에 대비하는 등 인구 변화에 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr