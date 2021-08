마이셰프, 창립 10년만에 106배 성장

[아시아경제 이승진 기자] 마이셰프가 창립 이후 106배 성장한 기업 성과를 25일 발표했다.

2011년 6월 설립된 마이셰프는 국내 최초로 밀키트 사업을 시작한 기업으로 창립 첫해 매출 2억6000만원에서 지난해 276억원까지 10년 만에 약 106배 성장했다. 매해 성장을 기록한 마이셰프는 지난해 코로나19로 인해 간편식이 주목 받으며 더욱 큰 성장세를 보였다.

법인 전환 이후인 2016년부터 마이셰프 홈페이지에는 현재까지 누적 500만명이 넘는 소비자가 방문했다. 매달 약 8만5000명의 고객이 꾸준히 방문한 꼴이다. 최근 1년 동안은 매달 15만명 이상이 방문했다. 이 외에도, 2020년 마이셰프 자사몰 회원을 대상으로 조사한 결과 한번 마이셰프 제품을 접한 소비자들의 재구매율은 90%로, 높은 상품 만족도와 충성고객 전환 비율이 확인됐다. 실제 한 소비자는 1년간 총 506개의 상품을 주문한 것으로 나타났다.

마이셰프는 밀키트과학연구소를 설립하는 등 밀키트에 대한 연구와 라인업 및 메뉴 확장에도 집중해왔다. 이를 바탕으로 현재 총 180여종의 밀키트 메뉴를 판매 중이며 500개가 넘는 요리법을 보유 중이다.

한편, 올해 상반기 중 실적이 가장 높았던 6월에는 마이셰프가 유튜버 허챠밍과 협업해 선보인 상품이 1020세대를 중심으로 바이럴 효과를 얻으며 지난해 동월 대비 매출이 약 150% 늘었고, 신규 가입자 증가율은 3.7배 성장했다. 주로 3040세대에 집중되어 있던 고객층은 협업 당시 크게 늘어 2045세대까지 확장되는 성과를 거뒀다.

마이셰프는 성장을 가속화하기 위해 올 하반기 판매처를 확장하고, 생산능력을 끌어올리는 데 집중할 예정이다. 현재까지 자사 공식몰과 더불어 롯데, 신세계, 현대 등 주요 오프라인 백화점과 쿠팡, 마켓컬리 등 온라인 플랫폼까지 판매처를 늘려왔다. 지난 5월에는 전국 롯데마트 86개 점포에 입점해 총 60여 곳의 판매 채널을 보유 중이다. 이는 지난 2017년 7개 판매처를 보유했던 것과 비교하면 단기간 내 8.5배 성장한 수치다.

올해 연말에는 10년간의 사업 노하우를 바탕으로 설계한 ‘밀키트 최적화 첨단 공장’을 완공할 예정이다. 성남지역 1000평 매입부지에 설립 중인 공장은 일 10만개(최대 16만개) 생산 능력으로 설계됐으며, 첨단 장비뿐 아니라 작업 방식 개선, 최첨단 쿨링시스템 등으로 현재보다 제품의 유통기한을 최소 3~4일 연장하는 등 밀키트 대중화를 위한 획기적인 성과를 낳을 것으로 기대하고 있다.

임종억 마이셰프 대표는 “지난 10년간 마이셰프는 밀키트 불모지였던 국내에서 밀키트 산업을 시작하고 많은 시행착오를 경험하며 현재의 입지를 다지기 위해 노력해 왔다”면서 “앞으로는 식사 메뉴로 자연스럽게 밀키트를 선택하는 ‘밀키트형 생활문화’를 조성해갈 것”이라고 밝혔다.

