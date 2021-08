이건희 컬렉션, 온라인으로 만난다

[아시아경제 최동현 기자] 국립현대미술관(MMCA)은 'MMCA 이건희컬렉션 특별전: 한국미술명작'을 26일 오후 4시 네이버TV에서 공개한다고 25일 밝혔다.

'MMCA 이건희컬렉션 특별전: 한국미술명작'은 삼성가가 기증한 고(故) 이건희 회장의 한국 근·현대미술 대표작들을 처음 공개하는 무료 전시다. 기증된 1488점 중 한국인이 사랑하는 작가 34명의 주요 작품 50여점을 선보이고 있다. 지난달 21일 개막해 내년 3월13일까지 서울관 1전시실에서 개최된다.

이번 온라인 전시는 전시장에 직접 오지 못하는 사람들도 편리하게 이건희컬렉션 감상의 기회를 공유할 수 있도록 기획됐다. 이상범의 '무릉도원'(1922)과 백남순의 '낙원'(1936년께), 가로 6m에 달하는 김환기의 대작 '여인들과 항아리'(1950년대), 이중섭의 '황소'(1950년대), 박수근의 대표작 '절구질하는 여인'(1954) 등 주옥같은 작품들을 온라인에서 만나볼 수 있다.

전시를 기획한 박미화 학예연구관이 직접 전시장을 돌며 주요 작품을 소개하고 전시준비과정의 뒷이야기도 들려준다. 26일 오후 4시부터 약 40분간 국립현대미술관 네이버TV에서 중계되고 중계 후에도 영상은 네이버TV 채널에서 다시보기가 가능하다. 또 국립현대미술관 유튜브 채널에서도 내달 2일부터 온라인으로 관람할 수 있다.

한편, 국립현대미술관은 2019년부터 온라인 전시로 ‘MMCA TV 학예사 전시투어’를 진행해왔다. 전시를 기획한 학예사가 직접 전시장을 둘러보며 작품을 실감나고 흥미롭게 설명하는 온라인 전시투어 영상은 약 40분 내외로 진행된다. 모든 영상은 영문 자막이 제공된다.

윤범모 국립현대미술관장은 “이번 온라인 중계를 통해 국내·외 문화예술을 사랑하는 많은 분들이 수준 높은 이건희컬렉션 명작들을 자유롭게 즐기고 향유할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

