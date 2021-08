"온라인에서도 안심하고 명품 구매" … SSG닷컴, '디지털 보증서' 도입

블록체인 기반 NFT 기술 활용

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 오는 26일부터 온라인으로 판매한 명품이 정품임을 인증하는 디지털 보증서 'SSG 개런티' 서비스를 시행한다고 25일 밝혔다.

온라인으로 명품을 구매할 때 우려되는 가품 논란을 선제적으로 차단하고 NFT(Non-Fungible Tokens·대체 불가능한 토큰) 기술을 활용한 보증서를 스마트폰에 발급해 보안을 강화한 것이 특징이다. 디지털 보증서에는 상품 정보와 구매 이력, 보증 기간, 보안 정보 등의 내용이 담긴다.

SSG닷컴은 명품 브랜드 공식스토어 상품과 검증된 셀러가 판매하는 병행수입 명품 중 SSG 개런티 로고가 부착된 상품에 디지털 보증서를 발급한다. 엄격한 심사를 통해 선정한 20여개 셀러, 90여개 브랜드, 5000여개 상품에 우선적으로 적용하고 연말까지 1만개 상품으로 확대할 계획이다.

SSG닷컴이 제공하는 디지털 보증서는 그라운드X사의 블록체인 플랫폼 '클레이튼'이 개발한 NFT 기반 기술을 사용한다. 명품 하나하나마다 각기 다른 고유 시리얼 넘버가 보증서에 기재되며 한 번 생성된 보증서는 복제 또는 위·변조가 불가능해 보안성이 우수하다. 기존 종이 및 플라스틱 카드로 제공되던 보증서 대신 카카오톡에 탑재된 디지털 자산 지갑 '클립(Klip)'에서 디지털 보증서를 언제든지 열람할 수 있어 분실 가능성을 낮추고 관리가 용이하다.

리세일(재판매) 및 중고 거래가 많은 명품 특성상 손쉽게 보증서를 이동할 수 있도록 보증서 이동 기능도 제공한다. 보증서 하단에 위치한 '보내기' 버튼으로 타인에게 양도할 수 있으며 SSG닷컴에서 구매한 정품 명품임을 인증해 상품 신뢰도를 높일 수 있다.

SSG닷컴은 또 디지털 보증서 발급 명품을 대상으로 한국 명품 감정원에서 시행하는 '명품 실물 감정 서비스'를 연계해 할인가에 제공한다. SSG 개런티 상품이 가품으로 판정을 받을 경우 구매 금액의 200%를 보상하는 '가품 보상제'도 실시한다.

구효정 SSG닷컴 명품잡화MD 팀장은 "디지털 기기에 익숙한 MZ세대의 명품 구매가 증가하고 보증서 유무 여부에 관심이 높은 점을 반영해 이번 서비스를 시행하게 됐다"며 "명품과 관련한 다양한 서비스를 도입해 높은 신뢰도와 상품 경쟁력을 모두 갖춘 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr