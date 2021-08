정부, 아프간 피란민 국내 피란처 제공…군수송기 3대 투입

대사관·한국병원·직업 훈련원 등에서 근무한 현지인

한국 정부 위해 일했다는 이유로 탈레반 보복 위험

이슬람 무장조직 탈레반이 장악한 아프가니스탄 수도 카불의 하미드 카르자이 국제공항에서 22일(현지시간) 미군이 경비를 서는 가운데 국외로 탈출하려는 아프간 난민들이 미 공군 C-17 수송기에 오르고 있다. 미국과 동맹국은 철군 시한인 이달 31일을 앞두고 아프간 대피 작전을 서두르고 있다. 사진제공 = U.S. Air Force [이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 김희윤 기자] 정부가 이슬람 무장조직 탈레반을 피해 아프가니스탄을 탈출하려는 이들에게 국내 피란처를 제공하기로 했다.

24일 외교부는 "아프가니스탄에서 우리 정부 활동을 지원한 현지인 직원 및 가족을 한국으로 데려오기 위해 우리 군 수송기 3대를 아프가니스탄과 인근국에 보내 작전을 수행 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이 분들은 수 년간 대사관, 한국병원, 직업 훈련원 등에서 근무했다"고 덧붙였다.

앞서 한국 정부는 2001년 아프간을 침공한 미국의 지원 요청에 비전투부대를 파병했다. 군부대는 2007년 12월 철수했다.

이후 한국 정부는 탈레반이 장악하기 전까지 아프간 재건을 국제사회와 함께 지원했다. 정부는 2010년부터 2014년까지 지방재건팀(PRT)을 파견해 현지 병원과 직업훈련원을 운영했다. 이 과정에서 다수의 현지인이 우리 정부에 협력했다.

과거 한국 정부를 위해 일했다는 이유로 탈레반의 보복 위험에 처한 이들은 최근 한국 정부에 도움을 요청했다.

외교부는 국내 이송 아프간인 규모는 아직 공개하지 않았다. 하지만 군 수송기 3대가 투입된 점, 송영길 더불어민주당 대표가 지난 22일 정부가 아프간 현지에서 벌인 재건사업에 참여했던 아프간인 400여명에 대해선 국내로 데려와야 한다고 발언한 점에 비춰볼 때 수백명 규모로 예상되고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr