신한금융투자, 리자드 스텝다운형 ELS 공모

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 오는 3일까지 리자드 스텝다운형 ELS(주가연계증권)을 공모한다고 24일 밝혔다.

‘공모 ELS 21510호’는 EUROSTOXX50(유로스톡스50) S&P500(스탠다드앤푸어스500지수), HSCEI(홍콩항셍중국기업지수)를 기초자산으로 하고 특정조건 충족 시 세전 연 4.2%의 수익으로 상환된다. 3년 만기 원금비보장형 상품으로 발행 후 6개월마다 조기상환 기회가 주어지며 청약 마감일은 다음달 3일 오후 1시다.

발행 후 6개월마다 평가일에 각 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 90%(6개월,12개월), 85%(18개월,24개월), 80%(30개월), 65%(36개월) 이상인 경우 상환된다. 12개월 동안 모든 기초자산의 가격이 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없다면 세전 4.2%의 수익을 얻을 수 있다.

이 상품은 기초자산의 가격에 연계해 투자상품의 수익률이 결정되고 기초자산이 가격조건 미 충족할 경우 약정수익을 받지 못하거나 원금 손실(-35%~-100%)이 발생할 수 있는 상품이다. 또한 표기된 모든 수익률은 세전 수익률이다. 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지와 모바일 앱 ‘신한알파’에서 확인할 수 있다.

