[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 뮤라섹 매장에서 고객이 고흐의 작품 ‘붓꽃’을 감상하고 있다. 매장에서는 빈센트 반 고흐의 ‘해바라기’, 구스타프 클림트의 ‘꽃의 정원’, 클로드 모네의 ‘수련’을 비롯한 20여 종의 명화를 재현한 작품을 전시 및 판매한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr