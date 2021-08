日 "아프간에 자위대 수송기 파견"…자국민·대사관 직원 대피 목적

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본 정부가 탈레반이 장악한 아프가니스탄에서 자국민 등을 대피 시키기 위해 수송기 3대를 파견한다.

23일 니혼게이자이신문 등에 따르면 일본 정부는 이날 오전 총리 관저에서 열린 국가안전보장회의(NSC)에서 아프간 정세를 분석하고 이 같이 결정했다. 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 기자회견에서 "아프가니스탄으로부터 출국을 희망하는 사람들의 안전한 대피가 국제사회에서 가장 시급한 과제"라며 "관계국과 긴밀히 연락해 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

이에 따라 이날 저녁 항공자위대 소속 C-2 수송기 1대에 이어, 24일에는 C-130 수송기 2대가 현지로 출발한다. 국제기구 등에서 근무 중인 일본인뿐 아니라, 일본 대사관 등에서 근무했던 아프간 현지 직원들도 해당 수송기를 통해 대피하게 될 것으로 보인다. 현재 아프칸은 미군의 철수 표명 이후 이슬람 원리주의 세력인 탈레반이 주요 도시를 장악하며 정세가 불안한 상태다. 앞서 일본 정부는 지난 15일 아프간 수도 카불에 위치한 대사관을 잠정 폐쇄하기도 했다.

국제법 상 자위대를 타국 영역에 파견하는 경우 원칙적으로 파견대상 국가의 동의가 필요하다. 이에 대해 가토 장관은 "현지 정세는 보통상황과 다르다"면서도 "국제법 상 문제가 발생하지 않도록 의사소통을 꾀하고 있다"고 설명했다.

