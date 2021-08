진주시, 비산업 부문 온실가스 진단 컨설팅 사업 추진

전기요금 줄이고, 탄소 포인트 챙기고, 지구도 살리는 일석삼조



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 생활 분야의 온실가스 감축을 위한 ‘비산업 부문 온실가스 진단·컨설팅’사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

‘비산업 부문 온실가스 진단·컨설팅’은 전문 교육을 이수한 컨설턴트가 관내 가정을 대상으로 에너지 사용량과 온실가스 배출량을 진단하고 각 특성에 맞는 맞춤형 에너지 절감 방안을 제시하는 무료 서비스다.

올해 실시하는 컨설팅은 코로나19 확산 방지를 위해 인터넷과 전화를 활용한 비대면 방식으로 진행되며, 참여를 신청한 100가구를 대상으로 전기·가스·수도 등 에너지 사용량을 분석하고 효율적인 전력 사용방안 등의 컨설팅이 이뤄진다.

참여를 원하는 가정은 ‘우리 집 탄소 가계부’ 홈페이지에서 회원가입 후 신청이 가능하며, 신청한 가정에는 소정의 사은품도 제공된다.

시 관계자는 “우리가 생활하면서 배출하는 온실가스양을 알아보고 절감하는 방안을 제시하는 컨설팅 참여가 2050 탄소중립 실현에 다가갈 수 있는 귀중한 걸음이 될 것”이라며 “시민들의 많은 관심과 자발적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr