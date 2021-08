탈레반 "전세계서 합법정부로 인정받길 원해...한국과 경협 희망"

"리튬 등 광물자원 풍부...한국과 협력 가능"

과거 한국인 살해문제 등에 대해선 답변 회피

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반이 전세계로부터 합법적인 대표정부로 인정받기를 희망한다며 한국과 희토류 자원 등을 통한 경제협력도 바란다는 입장을 밝혔다. 국제사회로부터 빠른 인정과 정권수립을 통해 외교적 고립을 타파하기 위한 행보로 풀이된다.

23일 탈레반의 대외 홍보 조직인 문화위원회 소속 간부인 압둘 카하르 발키는 연합뉴스와의 문자메시지를 통한 인터뷰에서 "우리는 한국 뿐만 아니라 전 세계로부터 아프간의 합법적인 대표 정부로 인정받기를 희망한다"고 밝혔다. 발키는 지난 17일 무자히드 대변인의 첫 공식 기자회견 때 바로 옆에 동석한 인물로 대변인을 보좌하는 역을 맡고 있는 것으로 알려졌다.

발키는 "아프간 국민은 오래 계속된 싸움과 큰 희생 후에 외국 지배에서 벗어나 자기결정권을 갖게 됐다"며 "한국 정부가 아프간의 미래 정부와 돈독한 관계를 맺기를 바란다"고 강조했다. 이어 "아프간에는 리튬 등 손대지 않은 광물자원이 풍부하다"며 "한국은 전자 제조업 분야에서 세계를 선도하는 나라로 아프간과 함께 서로의 이익을 위해 협력해 나갈 수 있다"며 향후 경제협력을 원한다고 밝혔다.

CNBC 등 외신에 따르면 아프간 전역에 묻혀 있는 철, 구리, 금 등 광물을 비롯해 희토류와 충전용 배터리에 쓰이는 리튬 등의 가치가 1조달러(약 1170조원)에 달하는 것으로 알려졌다. 발키는 "우리는 한국 지도자 및 경영인과 만나기를 원하며 경제적·인적 교류를 강화하기를 강력히 바란다"고 덧붙였다.

한국과 탈레반의 악연에 대해 사과하겠느냐는 질문에 대해 발키는 "당시 우리나라는 외국군에 의해 점령된 상태였다"며 "이제 과거 속에서 살지 않고 미래를 바라봐야 하는 게 시급한 문제"라며 사과 답변은 회피했다. 앞서 탈레반은 2007년 아프간 바그람 기지에 주둔하던 한국군 고(故) 윤장호 하사를 폭탄 테러로 숨지게 했고, 같은 해 분당 샘물교회 자원봉사자 23명을 납치했다가 이 가운데 2명을 살해한 바 있다.

과거 한국 관련 기관에서 근무했다는 이유로 출국을 제한당하고 안전을 위협받는 현지인들에 대해서는 "우리는 외국인과 일한 모든 이들에게 사면령을 내렸다"며 "우리는 그들이 떠나지 않고 나라의 발전에 이바지하기를 원하지만, 떠나기를 원한다면 그것은 그들의 선택일 것"이라고 했다.

이밖에 북한과 교류하고 있느냐는 질문에는 "없다"고 답했으며, 손목절단 등 잔혹한 형벌 체계를 갖고 있지 않느냐는 지적에는 "우리의 법은 성스러운 종교에서 비롯됐다"고 강조했다.

탈레반이 인권 중, 포용적 정부 구성 등 여러 유화책을 내놓고 있음에도, 현장에선 시위대를 향한 발포 등 곳곳에서 여전히 잔학한 행위와 혼란이 이어진다는 외신 보도에 대해서는 "그런 보도들은 꾸며낸 것들"이라며 "여성도 교육, 보건, 취업 등 이슬람 체계 내에서 모든 권리를 갖게 될 것"이라 주장했다.

새 정부 구성 상황에 대해서는 "포괄적 정부 구성을 위한 협의가 진행 중"이라며 "우리는 이슬람 법체계 안에서 모든 인간의 보편적 권리를 존중하고 모든 국제 규범도 충실히 지킬 것”"이라 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr