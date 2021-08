[특징주]레이크머티, SK-머티리얼즈 합병 수혜…삼성전자 관심도 커질 전망

[아시아경제 유현석 기자] 레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 281740 | 코스닥 증권정보 현재가 5,110 전일대비 600 등락률 +13.30% 거래량 13,412,832 전일가 4,510 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 말씀드렸죠? 삼성-테슬라 ‘꿈의 배터리’ 생산!! 관련 株 주가 상승!!"오늘만 딱 알려드립니다" 빨리 종목 받아가세요레이크머티리얼즈, SK트리켐과 180억 규모 공급 계약 체결 close 가 강세다. SK트리켐의 성장에 따른 최대 수혜 업체라는 분석이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

레이크머티리얼즈는 23일 오후 2시24분 기준 전거래일 대비 9.42%(425원) 오른 4935원에 거래됐다.

이승철 카카오페이증권 연구원은 "SK그룹의 IT 소재회사인 SK머티리얼즈가 SK에 합병됨에 따라 SK의 투자부문이 향후 더욱 공격적으로 사업을 전개해나갈 것으로 예상한다"고 설명했다.

이어 "SK머티리얼즈가 지주와 사업 부문으로 물적분할한 후 지주 부문이 SK와 합병함에 따라 기존 SK머티리얼즈 자회사들이 SK 산하 SK계열사로 편입한다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "이번 합병을 통해 외형과 이익 모두 급성장 중인 SK트리켐이 부각될 것으로 기대한다"며 "SK트리켐은 지난해 SK머티리얼즈 영업이익의 25%가량을 차지했다"고 강조했다.

그는 "레이크머티리얼즈는 지난 2월 연 180억원 규모의 High-K 반도체 전구체 공급 계약을 SK트리켐과 체결했다"며 "이는 SK트리켐 2021년 매출액의 10% 수준으로 최종 고객사는 SK하이닉스인 것으로 추정한다"고 말했다.

이 연구원은 "High-K 전구체 매출액 증가와 함께 레이크머티리얼즈 실적은 급격하게 좋아지고 있다"며 "2분기 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 111%, 1295% 늘었다"고 분석했다.

아울러 "올해 상반기 영업이익 94억원으로 이미 전년도 연간 영업이익의 2배에 달했다"며 "통상 반도체 소재업체들이 하반기가 성수기라는 점에서 올해 연간 영업이익은 200억원을 상회할 것"이라고 추정했다.

그는 "반도체 미세공정이 진행될수록 새로운 전구체 수요가 강해진다는 점에서 SK하이닉스뿐만 아니라 삼성전자의 관심도 커질 것"이라고 예상했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr