GC녹십자랩셀, 급성호흡곤란증후군 치료제 국내 임상 1상 신청

CT303, 건선 이어 ARDS로 적응증 확대

[아시아경제 김지희 기자] GC녹십자랩셀이 급성호흡곤란증후군(ARDS) 치료제 후보물질인 ‘CT303’의 임상 1상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 23일 밝혔다.

이번 임상 1상은 환자 8명을 대상으로 CT303 단회 투여 시 안전성, 내약성 및 유효성을 평가하기 위해 설계됐다. 서울대학교병원, 분당서울대학교병원, 서울특별시보라매병원에서 진행될 예정이다.

현재 전 세계적으로 유행하는 코로나19 환자의 주요 사망원인으로 알려진 ARDS은 외상이나 감염, 폐질환 등의 원인으로 폐에 체액이 축적돼 발생하는 호흡곤란이다. 사망률이 약 45%에 이르지만 아직까지 효과적인 치료제가 없어 의학적인 수요가 큰 난치성 질환이라는 게 회사측 설명이다.

CT303는 10세 미만의 건강한 공여자에서 채취한 편도 조직을 이용해 제조됐다. 면역조절 및 조직 재생 촉진 능력을 활용해 과도한 염증반응과 세포사멸을 보이는 ARDS 환자에게 효과를 보일 것으로 기대된다.

GC녹십자랩셀은 ARDS 동물모델에서 CT303의 호중구의 침윤 및 염증성 사이토카인 발현 감소효과를 검증해 CT303 투여가 폐부종 및 혈전 감소, 손상된 폐포 구조를 개선시킬 수 있음을 확인한 바 있다.

황유경 GC녹십자랩셀 세포치료연구소장은 “최근 IND 승인 받은 CT303의 건선에 이어 급성호흡곤란증후군으로 적응증을 확대해 본격적인 줄기세포치료제 개발에도 나서고자 한다”고 말했다.

박대우 GC녹십자랩셀 대표는 “CT303의 안전성과 유효성을 인정받아 환자들에게 치료제를 조속히 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

