IMF, 6500억달러 규모 SDR 일반배분…한국은 117억달러 배분

[아시아경제 김은별 기자] 23일(현지시간) 국제통화기금(IMF)은 약 6500억달러(4565억SDR) 규모의 특별인출권(SDR) 일반배분을 실시했다고 밝혔다. 이번 배분은 역사상 5번째로, 코로나19 위기극복 및 글로벌 유동성 지원을 위해 올해 4월 IMF 춘계회의 및 주요20개국(G20) 합의 등에 따라 진행됐다.

앞서 IMF SDR 배분은 과거 두 차례 석유파동과 글로벌 금융위기 등 심각한 위기 상황에서만 활용됐다.

IMF는 지난 7월8일 이사회와 이달 2일 190개 전체 회원국의 투표를 거쳐 IMF SDR 배분을 최종 확정했다. 정족수 85%로 98.5%가 찬성했으며, 23일 일시 배분했다.

우리나라는 쿼타(지분, 1.80%)에 해당하는 82억SDR(약 117억달러)를 배분받으며, 같은 금액만큼 외환보유액이 늘어난다고 한국은행과 기획재정부는 밝혔다. 이는 지난달 말 외환보유액(4586억달러)의 2.55%에 해당하는 규모다.

이에 따라 우리나라가 보유한 SDR는 24억SDR(35억달러)에서 106억SDR(152억달러)로 확대됐다.

IMF는 선진국이 보유한 SDR를 활용한 취약국가 지원 방안을 마련 중이며, 추후 IMF 이사회 및 G20을 통해 구체화할 계획이다. 한은과 기재부는 "우리나라도 IMF 등과 협의를 통해 저소득국 지원에 적극 동참할 예정"이라고 전했다.

