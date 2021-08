현대건설, AI로 현장 사각지대 없앤다

장비협착방지시스템 도입

중장비에 사람 접근시 알람

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설은 건설현장 사각지대를 없애기 위해 인공지능(AI)을 활용한 '장비협착방지시스템'을 전 현장에 도입하기로 했다고 23일 밝혔다.

‘AI 영상인식 장비협착방지시스템’은 기존 초음파 방식의 단점을 개선한 정보통신기술(ICT) 시스템이다. 기존의 초음파 방식은 사람과 사물을 구분하지 못해 작업시간 동안 지속적으로 불필요한 알람이 발생하는 문제가 있었다. 하지만 이번에 도입한 시스템은 중장비의 주된 사각지대인 측후방에 설치된 카메라 영상 분석을 통해 AI로 사물과 사람을 구분, 중장비에 사람이 접근했을 때만 알람을 제공해 작업자의 안전을 확보할 수 있다.

현대건설은 영상인식을 위한 카메라의 사각지대 제거를 위해 기술보유업체와 협업해 영상인식의 전 방위 감지가 가능하도록 지속적으로 업그레이드할 예정이다. 기중기 끝에서 흙, 모래 따위를 퍼 올리는 통인 버킷에 의해 전방 시야가 가려져 발생할 수 있는 사고를 사전에 감지하기 위해 가상으로 버킷 너머의 전방화면을 제공, 사각지대를 제거하는 기술 도입도 추진한다.

또 땅속에 관로를 매입하는 등 장비보다 낮은 위치의 작업 같은 특수상황에서도 안전을 확보할 수 있도록 무선통신기반 기술개발에도 지속적으로 연구개발 투자를 확대할 계획이다. 현대건설은 초광역대 무선기술(UWB) 통신방식으로 정확도가 떨어졌던 기존 무선통신기반 거리인식 기술을 개선해 작업자와 중장비간의 거리 오차를 최소화하고, 현장 적용 확대를 위한 기술개발을 진행하고 있다.

현대건설 관계자는 "현장 안전사고 발생을 획기적으로 줄이기 위한 노력으로 ICT 안전기술에 대한 자체 연구개발 뿐만 아니라 기술보유업체 등과의 협업과 투자를 적극적으로 진행하고 있다"며 "앞으로도 AI 등 최첨단 기술을 활용해 현장 안전사고를 사전에 방지하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

