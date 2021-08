GS25, 반려동물 장례 돕는 기초수습키트 출시

[아시아경제 조인경 기자] 편의점 GS25가 반려동물 장례서비스 업체 '21그램'과 손잡고 반려동물 사체 처리를 돕고 장례 절차를 안내하는 '반려동물 기초수습키트'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 키트에는 반려동물이 떠나기 전 주요 증상과 사체 수습 방법, 장례 절차, 유골 안치 방법, 동물등록 변경(말소) 절차 등을 알려주는 가이드북이 담겼다. 또 사체 염습을 위한 세정 티슈와 멸균 거즈로 구성된 기초수습도구, 중형견까지 들어갈 수 있는 운구용 방수 가방이 포함돼 있다.

반려동물을 양육하는 가구가 매년 증가하는 추세에서 불법 매립, 불법 화장 등 반려동물의 사후 조치로 어려움을 겪는 보호자들에게 이별 준비에 대한 가이드를 제시하고 합법적인 장례 절차를 독려하기 위해 이번 키트를 준비했다는 게 GS25의 설명이다.

키트 가격은 9900원으로, 우선 서울과 경기 지역 1000여개 점포에서 판매를 시작한 뒤 추후 전국으로 확대할 예정이다.

차정현 GS25 서비스기획MD는 "가족과 같은 소중한 반려동물과의 이별은 매우 슬프지만 반려동물의 마지막을 보호자가 잘 대처할 수 있도록 이번 상품을 준비하게 됐다"며 "키드 수익금 일부는 유기견 보호단체에 기부하는 등 반려동물을 위한 사회공헌 활동도 병행할 계획"이라고 전했다.

한편, GS리테일은 반려동물 시장에서 다양한 케어 서비스를 발굴하고 도입하기 위해 '펫프렌즈', '도그메이트', '펫픽', '바램시스템', '21그램', 자회사 '펫츠비(어바웃펫)' 등 다양한 반려동물 관련 스타트업에 지속적으로 투자하고 있다.

