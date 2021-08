네이버, 뉴스 알고리즘 검증 받는다 '검토위' 발족

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 '네이버뉴스 2차 알고리즘 검토위원회'를 발족했다고 23일 밝혔다.

네이버 뉴스서비스는 언론사가 직접 편집하고 이용자가 구독해서 이용하는 '언론사편집판' 중심으로 서비스되고 있다. 하지만 보조적으로 제공하는 인공지능(AI) 기반 'MY뉴스', '뉴스홈', '뉴스검색' 등에 대해서 알고리즘을 전문가들에게 검토 받아 그 결과를 공개하기로 했다.

이번 2차 알고리즘 검토위는 인공지능, 커뮤니케이션, 정보학, 컴퓨터공학 등 4개 분야 학회원들로 꾸려진 '뉴스 알고리즘 검토위 준비위원회'에서 추천한 전문가 중 총 13인으로 구성됐다. 위원장은 고영중 성균관대 소프트웨어학과 교수가 맡는다.

2차 알고리즘 검토위는 네이버 뉴스 추천, 검색 알고리즘 전반에 대한 검토를 진행한다. 네이버 뉴스 서비스에 적용되는 알고리즘의 수식부터 데이터 처리, 모델링 과정에서 적절성을 검토하고 보고서를 연내 발표할 계획이다.

유봉석 네이버 서비스운영총괄은 "네이버는 2018년 국내외 포털사업자 중 최초로 외부 전문가들에게 뉴스에 적용되는 인공지능 알고리즘을 검토받은 것에 이어, 올해 2차 네이버뉴스 알고리즘 검토위를 진행하게 됐다"며 "이를 정례화해 서비스 투명성을 높이는 노력을 지속해나갈 것"이라고 말했다.

고 위원장은 "알고리즘의 기술적인 측면 뿐 아니라 학습데이터를 비롯해 AI 추천의 각 단계까지 살펴, 전세계적으로 트렌드가 되고 있는 AI 뉴스 추천의 투명성을 높일 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.

