우미건설, 2021년 신입사원 공개채용

[아시아경제 류태민 기자] 우미건설은 2021년 신입사원 공개채용를 진행한다고 23일 밝혔다.

서류 접수는 이날부터 9월5일까지 진행되며 서류 전형, AI역량검사(온라인), 실무·임원 면접 순으로 진행될 예정이다. 각 전형에서는 직무 역량 및 가치관, 인성 등을 평가하게 된다.

모집 직군은 개발사업, 경영지원, 건설기술 등으로 4년제 정규대학 졸업자 및 졸업예정자(2022년 2월) 대상이다.

우미건설은 최근 전통적 건설사업에서 벗어나 부동산 금융투자와 자산관리, 프롭테크 기업에 대한 투자 등 사업영역을 확대하고 있다. 최근 스마트기술 전담 부서를 신설하고 프리콘(Pre-Construction)을 비롯해 다양한 스마트 기술을 도입했다.

최근에는 기업정보 플랫폼 잡플래닛이 실시한 '잡플래닛 어워드'에서 일하기 좋은 회사 건설 부문 1위를 차지하기도 했다.

우미건설 관계자는 "우미건설은 유연한 조직운영과 디지털 시대로의 빠른 적응으로 다양한 사업영역으로 성장하고 있는 종합부동산회사"라며 "자유로운 분위기 속에서 자신의 역량을 발휘할 인재들을 모집한다"고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr