성남시, 드론 이용한 '재난안전 다중관제시스템' 운영

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 드론을 활용한 '재난안전 다중관제시스템'을 오는 11월부터 가동한다.

이 시스템은 화재나 폭우 등 재난 현장의 영상 정보를 드론이 수집한 뒤 소방서, 경찰서, 군(육군 55사단)에 전송해 신속하게 현장 대응을 할 수 있도록 지원한다.

재난 현장에 먼저 출동하는 드론이 도로 현황을 확인해 소방차 등이 최단 거리를 이용할 수 있도록 하고, 현장을 촬영한 3D 입체 영상을 공유해 효과적인 구급·구조활동을 돕게 된다.

성남시는 이를 위해 우선 성남소방서와 분당소방서에 각각 2대씩 모두 4대를 배치한다. 드론에는 5G 기술이 적용돼 비가시권에서도 원격 운용이 가능하다.

시는 사업비 4억원(국비 2억원 포함)을 들여 시청 4층에 비행 제어, 영상 관제 등 드론 기반 다중관제시스템을 설치한 데 이어 소방·경찰·군과 네트워크 구축작업에 착수했다.

시 관계자는 "다중관제시스템은 현장 도착 시간을 1분가량 줄여 골든타임 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "1분 단축은 재난 현장의 인명피해를 33%, 재산피해를 60% 줄이는 효과가 있다"고 전했다.

