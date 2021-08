[아시아경제 윤동주 기자] 이준석 국민의힘 대표의 신차 아이오닉5가 23일 국회 본청 앞 '국민의힘 당대표' 주차구역에 주차돼 있다. 이 대표는 평생 대중교통을 이용해왔다면서 당 대표로 당선된 후에도 지하철과 서울시 공용자전거 '따릉이'를 이용해 출퇴근을 해오다 최근에 '아이오닉5'를 인도받은 것으로 알려졌다.

