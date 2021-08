한화가 투자한 우주인터넷 기업 원웹, 위성 발사 또 성공

소유즈 로켓에 34기 탑재해 쏘아 올려

288번째위성 궤도 안착…내년 우주인터넷 사업 본격 시행

한화시스템이 투자한 우주인터넷 기업 '원웹'이 또 한 번 위성 발사에 성공했다.

23일 한화시스템에 따르면 원웹은 전날 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 소유즈 로켓에 위성 34기를 실어 쏘아 올렸다. 올해에만 5번째 위성 발사로 한화시스템이 투자사로 합류한 뒤로는 처음이다.

이번 발사로 원웹의 위성 288기가 궤도에 자리를 잡았다. 내년까지 위성 648기로 우주인터넷망을 만들어 글로벌 우주인터넷 서비스를 본격 시작하겠다는 계획이 순조롭게 진행되고 있다는 평가가 나온다.

원웹은 올해 위성 178기를 띄웠다. 모두 원웹과 유럽 최대 항공기 제조 기업 에어버스가 합작해 세운 '에어버스 원웹 새틀라이츠'가 만든 것이다.

원웹은 각 분야 최고의 기업과 노하우를 공유하는 방식을 취한다. 위성 발사 분야는 수많은 실적이 입증된 아리안스페이스·소유즈와 협력하고 있다. 지상에서 위성 신호를 받아 분배하는 게이트웨이는 미국의 대표적 네트워크 기업 휴즈를 파트너사로 두고 있다.

최근 한화시스템을 투자자로 맞이한 배경도 마찬가지. 앞서 한화시스템은 지난 12일 원웹에 3억 달러(약 3450억원)를 투자하면서 세계적인 이동통신사 바르티, 통신위성 기업 유텔샛, 일본 소프트뱅크와 함께 원웹의 이사진이 됐다.

한화시스템은 "경영 참여와 함께 위성 제작·저궤도 위성통신 안테나 협업 등 원웹과 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr