[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 ‘올데이킹’ 메뉴가 판매 개시 3주년을 앞두고 누적 판매량 4100만개를 넘어섰다고 23일 밝혔다.

올데이킹은 버거킹의 차별화되는 비즈니스 전략을 보여주는 대표 메뉴로, 시간 제약 없이 하루 종일 버거킹의 인기 세트를 4900원과 5900원이라는 합리적인 가격대로 즐길 수 있는 것이 특징이다. ‘올데이킹’은 2018년 10월 출시됐다. 이후 2년10개월만에 4000만개 이상이 판매됐다.

한편 버거킹은 지난해 6월 국내 매장 400호점을 돌파한 데 이어 올 상반기 10개 이상의 신규 매장을 오픈하는 등 팬데믹 상황에서도 지속적인 성장을 이어가고 있다.

